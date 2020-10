Egg zeigt viel Herz für Vögelchen

Schwalben und Mauersegler gelten als «potenziell bedroht». Die geschützten Arten nisten meist an oder in Gebäuden, doch die Brutplätze im Siedlungsgebiet stehen zunehmend unter Druck. In der Gemeinde Egg will man das ändern: Aktuell läuft eine Aktion, bei der über 140 neue Nester für Mehl- und Rauchschwalben und Mauersegler angebracht werden – und zwar an öffentlichen Gemeindegebäuden. Finanziert wird das Projekt von der Gemeinde, die Idee kam allerdings von Privatpersonen aus Egg.