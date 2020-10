Die Grünen gibt es jetzt auch in Weisslingen

Anlässlich einer ersten Generalversammlung am 5. Oktober ist die Grüne-Sektion Russikon-Weisslingen gegründet worden, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Die Ortssektion, die vor über 30 Jahren in Russikon entstanden war, habe dadurch eine willkommene Erweiterung erfahren, heisst es in einer Mitteilung. Zudem hat die Partei einen Wechsel im Präsidium der bisherige Grünen Russikon zu vermelden: Hans Jäckle hat dieses Amt Lilian Huber übergeben. Heinrich Forster ist zudem die neue Ansprechperson der Partei in der Gemeinde Weisslingen.