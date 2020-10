Usters Beamte erhalten ein neues Quartier

Die Stadt Uster hat am Dienstag das gerade vollendete Stadthaus West übernommen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Das Feuerwehrgebäude an der Oberlandstrasse 82 wurde in den vergangenen zwei Jahren grundlegend saniert und aufgestockt. Die Feuerwehr sei mit ihren Fahrzeugen bereits am 2. Oktober in die sanierte Garage zurückgekehrt.

Am 12. Oktober wird die Abteilung Bau ihre Räume im 4. Obergeschoss beziehen. Bislang waren ihre Büros im Verwaltungsgebäude der Energie Uster AG an der Oberlandstrasse 78 angesiedelt.

Nur per Mail erreichbar

An den Umzugstagen vom 12. bis 16. Oktober wird die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt sein. Die Abteilung Bau ist dann hauptsächlich per E-Mail erreichbar. Öffentliche Akten- und Planauflagen können digital auf www.uster.ch eingesehen werden. Bei Bedarf liegen diese auch bei «Info Uster» im Stadthaus an der Bahnhofstrasse 17 auf.

Geplant ist, dass die Abteilung am 19. Oktober vollständig eingerichtet und per Telefon wieder wie gewohnt erreichbar ist. Die Telefonnummern und Öffnungszeiten der Dienststellen bleiben nach dem Umzug unverändert.

Auf die Abteilung Bau folgen anschliessend Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit, mitunter der Stadtpolizei Uster.