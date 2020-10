Die ungewisse Zukunft der Igel

In der Vergangenheit hat in der Geschäftsstelle Pro Igel Russikon in der Zeit vor und nach dem Winterschlaf «Hochsaison» geherrscht. «Jetzt haben wir das ganze Jahr durch Anrufe», sagt Bernhard Bader, Präsident des Vereins. «Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommen wird.» Für ihn ist die steigende Zahl der Meldungen ein klares Zeichen dafür, wie schlecht es um die Tiere steht. «Wir werden noch mehr Igel verlieren.»