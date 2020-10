Monatelange Verzögerung bei Walder Baustelle

Seit Ende März arbeitet das kantonale Tiefbauamt an der Bachtelstrasse im Bereich unterhalb der Einmündung der Asylstrasse an der Erneuerung des Lehnenviaduktes. Eigentlich hätten die Arbeiten bis Ende November 2020 abgeschlossen werden sollen. Wie das Tiefbauamt nun schreibt, werden aufgrund verschiedener Schwierigkeiten die Bauarbeiten viel länger dauern als geplant.

Bei den Bauarbeiten sei man hangseitig auf mehrere hundert Kubikmeter Betonkonstruktionen gestossen, die aufwendig zurückgebaut und entsorgt werden mussten. Dasselbe gelte auch für Asbestfaserplatten und belastetes Aushubmaterial. Die Arbeiten verlängern sich bis Ende August 2021.

Der Verkehr werde weiterhin mit einem Lichtsignal einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Fussgänger werden via Asylweg und Asylstrasse umgeleitet. Die Buslinien können die Haltestelle «Pflegezentrum» weiterhin bedienen.

Loorentobelbrücke bereitet Probleme

Auch an einer anderen Walder Baustelle kommen die Arbeiten nicht wie geplant voran. Die Instandsetzung der Loorentobelbrücke an der Gemeindegrenze Wald/Dürnten hätte Mitte Oktober fertig sein sollen. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Ersetzen der Brückenlager dauern die Arbeiten an der Brücke zwei Wochen länger als geplant.

Die Vollsperrung der Bachtel- und Höhenstrasse im Bereich des Loorentobels verlängere sich somit bis am Samstag, 31. Oktober, schreibt das Tiefbauamt. Die Umleitung ist signalisiert. Fussgänger und Velos können die Baustelle weiterhin passieren. Nach Aufhebung der Sperrung dauern die Arbeiten noch bis Mitte Dezember 2020 an. Der Verkehr werde mit einem Lichtsignal einspurig durch den Baubereich geführt. (rst)