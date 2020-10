Ein Dübendorfer Werkraum mit hoher radioaktiver Strahlung

Radon kommt in fast allen Gebäuden vor. Das radioaktive Gas sammelt sich besonders in den unteren Geschossen und im Keller. Mit gesundheitlichen Folgen für den Menschen (siehe Box). Nun hat der Kanton in einem Werkraum des Schulhaus Dorfs in Dübendorf eine Radonkonzentration festgestellt, die das Siebenfache des Referenzwertes übersteigt. In Zahlen ausgedrückt beträgt dieser Referenzwert 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³). Die Konzentration im Werkraum, der sich im Trakt B der Schulanlage befindet, liegt sogar bei 2183 Bq/m³.