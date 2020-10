Zwei weitere Privatschulen für Wetzikon

An der «Schule der Kinder» in Wetzikon gehen seit Mitte August 20 Kinder ein und aus. Auf einer Wiese an der Eichholzstrasse haben die Gründer der neuen Privatschule eine doppelstöckige Anlage aus 16 Containern aufstellen lassen. In einer altersdurchmischten Klasse lernen die Vier- bis Achtjährigen gemeinsam nach einem alternativen Konzept – wie genau und was, entscheiden sie selber. Zwar gibt der Lehrplan 21 die Eckpunkte vor, aber die individuellen Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund.

«Kinder und Jugendliche brauchen keinen Unterricht, sie wissen selbst, was sie tun möchten», heisst es dazu auf der Schulwebsite. Das freie Spiel nimmt einen zentralen Punkt im Schulleben ein, und die Umgebung draussen, die nach den Prinzipien der Permakultur gestaltet wird, unterstützt das Konzept der Schule. «Die Kinder lieben es, im Garten zu sein, Äpfel zu sammeln, Laub zusammen zu rechen und sich im Mosten auszuprobieren», sagt Co-Schulleiterin Meera Meister-Drey.

Dass ihr Angebot in der Region auf Interesse stossen würde, damit hatten die Gründer im Voraus gerechnet. Drei von ihnen sind ehemalige Lehrer oder Schüler der Villa Monte im schwyzerischen Galgenen, einer privaten Schule, die schon vor 35 Jahren gegründet wurde. «Wir wussten von der Villa Monte und von anderen Schulen, dass sie aus Platzgründen immer wieder Kinder abweisen müssen», sagt Meister-Drey. «Trotzdem haben uns der gute Start und die positiven Rückmeldungen der Eltern überwältigt.»

Die neue Privatschule ist nicht die einzige, die nach den Ferien in Wetzikon gestartet ist: Auch die «Läbensschuel» von Severin Weilenmann hat ihre Türen geöffnet, und zwar direkt beim Naturschutzgebiet am Pfäffikersee. Sie ist in einem Industriegebäude untergebracht, das sein Vater 1989 gebaut und jetzt mit dem Sohn umgebaut hat. Unterrichtet werden dort aber nicht Schulanfänger, sondern Sekundarschüler. Am Anfang waren es drei, jetzt sind es vier.

Schule sieht sich als Startup

In der «Läbensschuel» haben Yoga, Meditation, Kampfkunst und Musik einen besonderen Stellenwert im Schulalltag. «Unser Konzept hat sich in den letzten Wochen gut bewährt», sagt Weilenmann. Als grösste Herausforderung in dieser Startphase bezeichnet er den eigenen Arbeitsaufwand: Er ist nicht nur Lehrer und Schulleiter, sondern kümmert sich auch um den Garten, ums Putzen, ums Kochen, um die Elterngespräche und Infoanlässe.

«Ein besonderer Grund für die steigende Anzahl Privatschulen in Wetzikon ist seitens Volksschulamt nicht ersichtlich, es handelt sich deshalb wohl eher um einen Zufall» Myriam Ziegler, Amtschefin des Volksschulamts

Dass er im August nicht mit einer ganzen Klasse starten konnte, macht er an der kurzen Zeit fest, in der er das Projekt aufgleiste. «Wir haben unsere Website erst im März aufgeschaltet und waren da noch total unbekannt. Jetzt aber kommen immer mehr Menschen auf uns zu, und ein paar Eltern haben für das nächste Schuljahr schon einen Platz für ihre Kinder reserviert. Deshalb glaube ich, dass wir in zwei Jahren ausgebucht sind», sagt er. «Jedes Startup braucht ein paar Jahre, um schwarze Zahlen zu schreiben. Da sind wir wohl keine Ausnahme.»

Schulgebühren sind hoch

Von einer Konkurrenzsituation zwischen den beiden neueröffneten Schulen kann aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur der Schüler keine Rede sein. Allerdings sind die beiden Privatschulen nicht die einzigen, die es in Wetzikon gibt: Während in Dübendorf und Uster je vier Privatschulen angesiedelt sind, ist die Schuldichte in Wetzikon mit acht Privatschulen – von denen sich fünf auch an Sekundarschüler richten – besonders hoch.

Warum dem so ist, kann auch das kantonale Volksschulamt nicht genau sagen: «Ein besonderer Grund für die steigende Anzahl Privatschulen in Wetzikon ist seitens Volksschulamt nicht ersichtlich, es handelt sich deshalb wohl eher um einen Zufall», sagt Amtschefin Myriam Ziegler. «Möglicherweise haben Ursachen wie eine sehr gute Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr einen gewissen Einfluss.»

Zu den Schülerzahlen des laufenden Schuljahres gibt es noch keine Angaben. Aber von einem Boom der privaten Schulen zu reden, wäre falsch: Zwar erhöhte sich die Zahl der privaten Schüler in den letzten 20 Jahren, wie ein Blick in die Bildungsstatistik des Kantons Zürich zeigt. Ziegler zufolge zeigen die Zahlen «ein moderates Wachstum bei den Privatschulen und bei der Privatschulquote». Aber in den letzten fünf Jahren hat sich der Anteil der Privatschüler auf Primar- und Sekundarstufe im Kanton Zürich und im Bezirk Hinwil nur minim verändert.

Er ist sogar gesunken: 2015 betrug ihr Anteil 6,9 Prozent im ganzen Kanton und 4,7 Prozent im Bezirk Hinwil, 2019 waren es noch 6.7 Prozent im ganzen Kanton und 4.5 Prozent im Bezirk Hinwil. Mit anderen Worten: Im Bezirk Hinwil besuchte letztes Jahr nur gerade eines von 22 Kindern eine Privatschule, während es im ganzen Kanton immerhin jedes 15. ist.