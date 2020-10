Da wohnen, wo einst Schaggi Streuli schlief 

Einst wohnte Schaggi Streuli in Schmidrüti. Das Haus befindet sich etwas ausserhalb, in Richtung Sitzberg, im so genannten Chrinnenberg oder Krinnenberg. Das 1923 erbaute Landwirtschaftsgebäude wurde in den 1940er-Jahren von Eduard Furrer-Berger gekauft, mit dem Hintergedanken, später selber dort einzuziehen. Was nie passierte, weshalb das Haus mehrfach vermietet wurde.