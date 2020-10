Musikerinnen im Kampf gegen veraltete Geschlechterrollen im Jazz

Bis heute nehmen Frauen in der Jazzszene eher ein Schattendasein ein und sind deutlich in der Unterzahl. Das zeigt sich auch in Dübendorf: An den 15 Konzerten des Vereins Jazz in Dübendorf traten im Jahr 2019 insgesamt 57 Musizierende auf – darunter lediglich acht Frauen. Und das, obwohl der Verein aktiv Auftritte von Jazzmusikerinnen fördert.