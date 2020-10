Mit herzigen Teddybären gegen die Spritzenangst

Für die meisten Kinder ist der Gang zum Arzt mit Ängsten verbunden. Im neuen Kinderarzthaus in Uster will man diesem Umstand Rechnung tragen. Statt Laminat findet man in den Räumen über der Hauptpost edle Parkettböden. Die Gänge und Behandlungszimmer sind auffallend hell. Bunte Kindermotive an den Wänden sollen die kleinen Patienten vom Arzt mit der Impfspritze ablenken.