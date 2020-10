Dübendorfer Love-Ride mal anders

Der erste Sonntag im Mai war in den vergangenen Jahren Love-Ride-Zeit. Dabei fuhr jeweils ein Motorrad-Konvoi von Dübendorf los. Beim Anlass werden jeweils Spenden zur Unterstützung von Menschen mit einer Muskelkrankheit oder Behinderung gesammelt.

Doch in diesem Jahr ist es anders und der Grossanlass konnte wegen Corona nicht stattfinden. Die Veranstalter haben stattdessen am vergangenen Wochenende ein sogenanntes «Popup Retail» in Mönchaltorf durchgeführt. Dies schreiben die Love-Ride-Organisatoren in einer Medienmitteilung.

Weniger Besucher – weniger Spenden

Trotz teilweise garstigem Wetter hätten sich über 1'000 Besucher am gemeinschaftlichen Anlass eingefunden, an dem durch den Verkauf von Souvenirs und Getränken fast 11'000 Franken an Spenden eingenommen werden konnten. Aufgrund der grossen Nachfrage der Souvenirs werde es ab Mitte Oktober neu auch möglich sein, diese direkt online beim Love Ride Switzerland zu bestellen. Der Event sei durch ein Schutzkonzept begleitet und dessen «strikte Einhaltung» kontrolliert worden.