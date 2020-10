Rasende Pizzakuriere in Uster

Kalte Pizzen möchte wohl kaum jemand geliefert bekommen. In Uster übertreiben es die Pizzakuriere jedoch mit dem Ausliefertempo. Das findet zumindest Silvio Foiera, Präsident des Kirchustermer Quartiervereins und EDU-Gemeinderat. «Das sind richtige Raser. Bei der Einmündung der Zimikerstrasse aus der Seestrasse beobachtete ich mehrfach, wie Pizzakuriere an der Kreuzung stehende Autos einfach überholen und dann via Bertastrasse abkürzen», sagt Foiera. Das sei unfair gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern.