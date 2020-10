Illnau-Effretiker Gemeinderäte mobilisieren für Gastro-Angebot

Sportvereine und Verpflegung wollen in Illnau-Effretikon aktuell nicht so recht zusammenpassen. Seit Längerem vermisst die hiesige Vereinslandschaft nämlich ein ausreichendes Bistroangebot in den von ihnen genutzten Sport-Lokalitäten. Um dies zu ändern, lancierten vier junge Gemeinderäte einen parteiübergreifenden politischen Vorstoss.