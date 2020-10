«Es ist ein gutes Gefühl, wenn man die Umwelt weniger belastet»

Was wäre, wenn immer mehr leisere Elektrofahrzeuge unterwegs wären – was hätte das für Auswirkungen? Das Neubrunnertal zum Beispiel würde wohl deutlich ruhiger. Die Strasse vom Kanton Thurgau her ist stark befahren, und führt direkt an der neuen Schnellladestation an der St. Gallerstrasse beim Werkhof vorbei.

Da kann man sein Auto neuerdings in kurzer Zeit mit erneuerbarer Energie aufladen. Mit der Einrichtung erfüllt die Gemeinde ein wachsendes Bedürfnis. Blickt man zurück, so hat der Souverän an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 dem Kredit für die Anlage zugestimmt.