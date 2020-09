«Wir sind dank fetten Jahren privilegiert»

Über hundert Gäste sind am Dienstagabend in die alte Giesserei in Nänikon gekommen, um Manu Burkart zuzuhören. Der schweizweit bekannte Komiker des «Cabaret Divertimento» ist einer von ihnen: Er wuchs, wenige hundert Meter entfernt, im historischen Städli von Greifensee auf und verbrachte ein Grossteil seiner Jugend dort.