Wetzikons Hauptachse wird gesperrt

Die Arbeiten an der Grossbaustelle auf Wetzikons Hauptschlagader des Verkehrs, der Zürcherstrasse, schreiten voran. Bis die Autos, Busse und Lastwagen wieder normal fahren können, dauert es noch einen Moment. Für die bevostehenden Belagsarbeiten sind Sperrungen vorgesehen. Dies aus Sicherheits-, Effizienz- und Qualitätsgründen.

So beginnt die Sperrung der Einmündung der Haldenstrasse am 5. Oktober und dauert bis am 26. Oktober. Zwei Tage nachdem die Sperrung der Nebenstrasse beginnt, wird auch die Bertschikerstrasse am 7. Oktober gesperrt. Dies soll gemäss dem kantonalen Tiefbauamt bis zum 19. Oktober dauern.

Verkehrsdienst im Einsatz

Während andere Strassen in der näheren Umgebung zugehen, ist die Zürcherstrasse ab dem 2. Oktober dafür wieder in beide Richtungen befahrbar. Das bestehende Einbahnregime auf der Weststrasse von der Einmündung der Asylstrase bis zur Medikerkreuzung bleibt allerdings weiterhin bestehen. Wer zu den Liegenschaften und Geschäften an der Haldenstrasse will, fährt während deren Sperrung über die Usterstrasse. Die Häuser und Läden in Medikon bis zum Bahnübergang sind vom 7. bis 19. Oktober nur über Robank und Neubruch erschlossen.