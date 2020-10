Eine der letzten Hoffnungen auf Oktoberfest in der Region platzt

Schlager aus den Boxen, Schunkeln auf den Festbänken, dazu Bier, Weisswürstl und Brezn: Darauf müssen die Zürcher Oberländer in diesem Jahr verzichten. Der letzte Strohhalm, an dem sich Fans von Lederhosen und Dirndl noch klammern konnten, war das Oktoberfest Pfäffikon im Chesselhuus. Jetzt ist klar: das Fest ist abgesagt.

Reto Schaufelberger, Betreiber des Chesselhuus und Organisator des Pfäffiker Oktoberfests, bedauert den Entscheid. Dieser sei aber unausweichlich geworden. Als Hauptgründe nennt er einerseits das erhöhte Risiko, dass an einem solchen Anlass Ansteckungen stattfinden könnten und anderseits die fehlende Planungssicherheit aufgrund der Corona-Massnahmen.«Jeder Veranstalter plant im Moment mit angezogener Handbremse», sagt er.

Varianten geprüft

Aus denselben Überlegungen wurde vor einigen Wochen bereits das grösste Oktoberfest in der Region abgeblasen. Die Veranstalter der Züri Oberland Wiesn in der Ustermer Landihalle hatten noch bis fast Ende August damit geliebäugelt, das Fest durchführen zu können. Der Vorverkauf hatte im Juni begonnen, nachdem die Fallzahlen zurückgegangen waren. Dann kapitulierten sie aufgrund der Beschränkung der Personenzahl. Ein Fest im kleinen Rahmen, kam für die Organisatoren nicht in Frage.