Brille richten, Waren scannen oder Blutdruck messen

Am Dienstag war ein besonderer Tag für die beiden zweiten Klassen der Sekundarschule Zell. Anstatt ins Schulzimmer ging es an diesem Tag an den Berufswahlparcours. Jeder Schüler und jede Schülerin hatte die Möglichkeit, in drei verschiedenen Betrieben erste Eindrücke von einem möglichen Lehrberuf zu sammeln.

«Wir haben extra ein paar Brillen verbogen.» Nadine Bernet, Geschäftsführerin Optik Barth Turbenthal