Kanton sperrt Tösstalstrasse zwischen Wila und Turbenthal

Wer ab dem nächsten Frühjahr mit dem Auto von Wila nach Turbenthal fahren will, muss einen Umweg über Wildberg in Kauf nehmen. Der Grund: Während des Baus des Kreisels in Turbenthal wird der Kanton die Tösstalstrasse zwischen Turbenthal und Wila für den Autoverkehr vollständig sperren. Das ist nun definitiv, wie aus einer amtlichen Anzeige der Baudirektion im «Tößthaler» vom Freitag hervorgeht.

Nur Anwohner und Gewerbetreibende