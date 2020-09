Vergebliche Nervosität eines Dürntner Gemeinderats

Wären die beiden Gemeindeversammlungen in Dürnten von dieser und letzter Woche ein Rennen, wäre die Versammlung vom 17. September die Aufwärmrunde, die zweite vom Donnerstag der Schlusssprint gewesen. In der ersten Runde waren 121 Stimmbürgern dabei, man musste sich erst Aufwärmen, hatte noch mehr Energie. Das zeigte sich in regen Diskussionen, die in einer über zweistündigen Versammlung endeten.