Ustermer Ärzte gehen auf die Strasse

Der Umgang mit Demonstrationen ist in diesen Coronazeiten ein heisses Eisen. Diskussionen darüber, wie die Ausübung politischer Grundrechte mit dem Gesundheitsschutz in Einklang gebracht werden kann, beschäftigten zuletzt nicht nur Staatsrechtler und Polizeivorsteher. Umso bemerkenswerter ist vor diesem Hintergrund, wenn Ärzte auf die Strasse gehen, wie es am Samstag in Bülach der Fall sein wird.