SVP wegen Dieselgenerator in der Kritik

Andreas Flükiger, Vorstandsmitglied der SP Mönchaltdorf, staunte nicht schlecht, als er von Riedikon nach Uster fuhr und am Kreisel einen Werbescreen inklusive Dieselgenerator entdeckte. Dieser ist das neuste Werbemittel der SVP für die Begrenzungsinitiative: Ein mobiler Digitalscreen, der bis zur Abstimmung durch den Kanton Zürich tourt, jeden Tag an einem anderen Standort. Auf der Wiese in Uster war natürlicherweise kein Stromanschluss vorhanden, deshalb kam die nötige Energie aus einem Dieselgenerator.