Streetfooddays Uster fallen ins Wasser

Die Streetfooddays auf dem Zeughausareal, die diese Woche von Donnerstag bis Sonntag zum 7. Mal in Uster stattgefunden hätten, fielen kurzfristig ins Wasser. Geplant war ein «aussergewöhnlicher Marktplatz der Genüsse» mit zwölf Foodtracks sowie Marktständen mit «Köstlichkeiten von nah und fern» bei einer entspannten Atmosphäre. Für diese corona-bedingt verkleinerte «Light-Variante» des Festivals hatten die Veranstalter der Streetfooddays zuvor gekämpft, sagt Geschäftsführer Oliver Oetjen.



Dass das Wetter nicht optimal sein würde, konnte man bereits vor einigen Tagen erahnen. «Wir haben aber noch gehofft, dass wir das Festival zumindest einen Tag lang durchführen können», so Oetjen. Ein Blick auf die Wetterprognose zerstörte allerdings den letzten Hoffnungsschimmer, sodass sich die Veranstalter am Mittwochabend entschieden, den Anlass komplett abzusagen.

Durchführung hätte für Verluste gesorgt

Ein Entscheid, der den Veranstaltern sehr schwer gefallen sei. Denn: «Von 70 Streetfoodday-Festivals, die wir durchführten, ist es das erste, das wir kurzfristig absagen mussten», so Oetjen. In einem normalen Jahr führe man die Veranstaltung jeweils auch bei schlechtem Wetter durch. Aufgrund der Corona-Krise sei dieses Jahr allerdings alles schwieriger. So kam es für die Veranstalter zum Beispiel nicht in Frage, den Anlass an einen wettergeschützten Ort zu verlagern.

Unter normalen Umständen hätte sich hierfür die Landihalle angeboten, wo die Streetfooddays Uster in der Vergangenheit bereits mehrfach stattgefunden haben. «Wegen der Personenbeschränkung von 100 Leuten war das dieses Jahr nicht möglich», sagt Oetjen. Die Foodtrack- und Standbetreibenden, die dieses Jahr ohnehin bereits in finanziellen Schwierigkeiten steckten, ständen hinter der Absage des Veranstalters. «Bei diesem Wetter hätten sie nur noch mehr Verluste gemacht», sagt Oetjen.