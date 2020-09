«Ich hinterlasse keinen Trümmerhaufen»

«Keiner konnte Kultsprüche und sprachliche Schnitzer so dermassen auskosten und bis zum Kultstatus wiederholen, keiner so zackig im Stechschritt über das Gelände jagen, keiner so viele Zigis rauchen am Reeds-Wochenende und so selig grinsen beim letzten Konzert des Tages wie Manu.» So die Laudatio auf der Website des Festivals an Gründer Manuel Bosshard. Dieser hat sich 16 Jahre nach der ersten Durchführung des Reggae-Openairs am Pfäffiker Seequai dazu entschieden, das Präsidium abzugeben.