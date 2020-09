«Für ein Mal etwas zu erfinden, war spannend»

Der seit 20 Jahren in Wald wohnhafte Autor Martin Widmer veröffentlicht mit «Die Vermisste vom Vierwaldstättersee» seinen ersten Krimi. Darin wird Lina Brunner hinter ihrem Chalet im Zürcher Oberland tot in den Armen ihres Mannes Ludwig aufgefunden. Konrad Mattmann, Auslandkorrespondent einer Zürcher Zeitung, wird in den Mordfall involviert, und recherchiert, parallel zur Polizei, auf eigene Faust.