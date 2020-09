Exodus aus der Kirchenpflege

Im November wird die Katholische Kirchgemeinde St. Benignus schon wieder neue Kirchenpfleger wählen müssen. Dies, nachdem im letzten Jahr Marianna Stauber, die erst ein halbes Jahr zuvor in ihr Amt gewählt wurde, ihren Rücktritt gab. Dieses Mal verlassen jedoch gleich drei Kirchenpflegemitglieder das Gremium: Gabrielle Falbriard, Claudia Staub per Ende Oktober und Kirchenpflegepräsident Josef Annen per Ende Dezember.