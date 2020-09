Der «Holzwurm» existiert dank Freiwilligen

Es ist ein Kommen und Gehen an diesem Mittwochnachmittag auf dem Abenteuerspielplatz Holzwurm. Über hundert Kinder basteln, spielen, hämmern und schleppen. Sie bauen Hütten oder schweissen in der Metallwerkstatt. Und dies alles ohne beaufsichtigende Eltern. Die Kinder werden begleitet durch die Spielplatzleitung, einem bis zwei Mitarbeiter und vor allem freiwillig engagierten Eltern. Diese bilden das Rückgrat des als Verein organisierten Abenteuerspielplatzes Holzwurm. Die Organisation der Freiwilligen erfolgt in selbst verwalteten Untergruppen, welche jeweils für verschiedene Tage oder Benutzergruppen zuständig sind.

benevol-jobs.ch – wollen Sie sich engagieren?



Wie die «Holzwurm»-Helfer engagieren sich zahlreiche Menschen abseits des Rampenlichts das ganze Jahr über in Vereinen und Organisationen, deren Angebote unser Leben erleichtern und bereichern. Auf benevol-jobs.ch finden sich Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige.

Wenn man Annette Saloma fragt, seit wann sie beim Holzwurm engagiert ist, lacht sie und sagt: «Seit ich denken kann.» Konkret sind es etwa vier Jahre, in denen sie verschiedene Aufgaben übernommen hat. Heute hat sie die Oberaufsicht über den Kiosk. Unterstützt wird sie von ihren beiden Kindern, die auch bereits jetzt gerne mithelfen. Gründe für ihren freiwilligen Einsatz sind, dass Annette Saloma der Ansicht ist, dass man nicht nur konsumieren kann, sondern auch einen Teil zum Ganzen beitragen soll. Zudem gäbe es einen Ort wie den Holzwurm nicht ohne Freiwilligenarbeit. Alle Eltern im Einsatz stellen fest, dass ihre eigenen Kinder immer wahnsinnig stolz sind, wenn die Eltern mithelfen und diesen Ort für alle möglich machen.

Erlebnisse ermöglichen

Seit diesem Frühling ist Ivo Koller als Bauchef auf dem Abenteuerspielplatz aktiv. Gestartet haben er und einige andere Freiwillige gleich mit dem Bau eines neuen Grills, der in der Zwischenzeit sehr viel im Einsatz war und auch von Schulklassen, die ihre Feste auf dem Holzwurm veranstalten, rege genutzt wird. Da Ivo Kollers erste Ausbildung Zimmermann war, kann er nun in seiner freiwilligen Tätigkeit wieder etwas mehr zurück in die Praxis und den Büroalltag vergessen. Schön findet er, dass er die eigenen Kinder immer mitnehmen kann und so aktiv Zeit mit ihnen verbringt. Er selbst war als Kind ebenfalls oft auf dem Holzwurm und freut sich, diese Erlebnisse dort auch seinen Kindern ermöglichen zu können.

Lisbeth Müller engagiert sich auf dem Abenteuerspielplatz Holzwurm seit Jahrzehnten. Früher aktiv mit ihren Kindern - heute, indem sie jeweils Adventskränze bindet und diese dann mit den anderen «Kranzfrauen» an einem Stand am Ustermärt zugunsten des Holzwurms verkauft. Ihr gefällt vor allem die Zusammenarbeit zwischen jung und «alt» und der Austausch.

Autorin: Claudia Wyssen, Präsidentin Abenteuerspielplatz Holzwurm