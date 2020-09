Maurmer genehmigten entschlackte «Bienen-Initiative»

Die Einzelinitiative zum Schutz der Artenvielfalt auf Maurmer Gemeindegebiet wurde von 64 der 118 anwesenden Stimmberechtigten am Montagabend gutgeheissen. Für den Gegenvorschlag des Gemeinderats sprachen sich 47 Personen aus. Somit werden in den nächsten drei Jahren 250'000 Franken zur Förderung der Artenvielfalt bereitgestellt, und nicht nur 150'000 Franken, wie der Gemeinderat in seinem Gegenvorschlag gefordert hatte.

Ja sagten die Stimmberechtigten zur Jahresrechnung 2019, die bei einem Ertrag von 69,6 Millionen mit einem Überschuss von 6,5 Millionen abschliesst. Budgetiert worden war ein Überschuss von 0,9 Millionen Franken. (Bericht folgt)