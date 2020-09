Das «Bruggwiesen» hat einen neuen Geschäftsführer

Von 2004 bis 2015 war er für die Hotellerie in der Klinik der Clienia AG in Oetwil am See verantwortlich. Anschliessend leitete Christoph Bächtold während drei Jahren die Seniorenresidenzen Zollikerberg und Uster der Tertianum AG bevor er 2018 als Stv. CEO und Leiter Betriebe zur Oase Service AG Dübendorf wechselte. Neben diesen Funktionen war er gleichzeitig auch Direktor der Oase in Effretikon.



Seine Zweitausbildung als Diplomierter Hotelier HF hat Christoph Bächtold mit einem Nachdiplom als Hotelmanager NDS HF und einem Executive Master of Business Administration (MBA) der FH Zürich komplettiert. Christoph Bächtold wird seine Stelle als Geschäftsführer des APZB am 1. Januar 2021 antreten.