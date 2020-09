Nun ist es offiziell: Arnold Steiner wird neuer Pfarrer in Wildberg. Die Mitglieder der Reformierten Kirche wählten ihn an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag – mit 35 Ja- zu einer Nein-Stimme. Wie die Kirchenpflege in einer Mitteilung schreibt, wird Arnold Steiner mit seiner Familie im nächsten Sommer nach Wildberg ziehen und im Pfarrhaus wohnen. Seinen Dienst wird er am 1. August 2021 aufnehmen.

Steiner ist bisher Pfarrer im Winterthurer Stadtteil Veltheim. Er tritt in Wildberg die Nachfolge von Pfarrer Theddy Probst an. Vor seiner Wahl am Sonntag hielt Steiner seine Vorstellungspredigt. Für Wildberg wünsche er sich, dass vieles mit Freude gemacht werde, führte Steiner in seiner Rede aus. Wie die Kirchenpflege weiter schreibt, freue sie sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. (hug)