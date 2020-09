Angemessene Pflege von Sterbenden ist gefährdet

Mit den heutigen Strukturen im Gesundheitswesen werde es nicht möglich sein, die zunehmende Anzahl sterbender Menschen in der Schweiz angemessen zu behandeln. Zudem hätten nicht alle Menschen in allen Regionen einen gleichwertigen Zugang zu den Angeboten der Palliativmedizin. Dies das beunruhigende Fazit, das der Bundesrat in einem Bericht zur Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende zieht. Neben dem Wohnort seien auch die finanziellen Mittel der Patientinnen und Patienten ausschlaggebend: «Solche Ungleichheiten im Sterben sind zu beheben.»