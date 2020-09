Sind Ustermer Kaffeetrinker mit Tee zu begeistern?

So habe Feng über verschiedenen Ustermer Firmen und Institutionen gute Kenntnisse gehabt. Das sei nach zwölf Jahren Wohnsitz in Uster nicht selbstverständlich sagt Frauenfelder.

Tee für Freund und Feind

Feng zeigt, wie es aussieht, wenn nach traditioneller chinesischer Teekunst zelebriert wird. Vor sich hat sie einen Holzkasten mit Rost, das sogenannte Schiff. Auf diesem stehen sechs Teeschalen, in die sie «Tie Guan Yin»-Tee giesst. Nun schüttet sie den Tee durch den Rost in den Holzkasten, denn: «Den ersten Aufguss trinkt man in der Regel nicht», sagt Feng. «Ein chinesisches Sprichwort besagt: Der erste Aufguss eines Tees ist für deine Feinde. Der zweite Aufguss für deine Freunde – und erst der dritte für dich selbst.» Den zweiten Aufguss verteilt sie danach in die Schalen, die bereit zum Servieren sind.

Das Aroma hat sie aus ganzen Teeblättern gezogen. Dabei müsse sie akribisch auf die Wassertemperatur achten. Nicht jeder Tee benötige siedendes Wasser. «Chinesischer Grüntee beispielsweise benötigt 80-grädiges Wasser, sonst wird er bitter.»

Coca-Cola statt Tee

Jürg Meier, Präsident des Schweizer Teeclubs sagt, dass China das Zentrum der Jahrtausende-alten Teekultur ist, und der Westen dieser gefolgt sei. «Immerhin haben die Amerikaner der Teewelt zwei grosse Errungenschaften hinterlassen, nämlich den Teebeutel und den Eistee», meint Meier schmunzelnd.

Zwar garantiere auch offener Tee keine Spitzenklasse, doch in einem Teebeutel sei höchste Qualität unmöglich. Dafür sei der Platz der Kräuter im Beutel schlicht zu knapp. «Tee muss sich im Wasser ausbreiten können.»

Diese Hochkultur des Tees hat Geschäftsführerin Wei Feng lange Zeit nicht befolgt. «Als Jugendliche habe ich in China lieber Coca-Cola getrunken.» Während ihr Vater täglich im Teehaus ein und aus ging, lernte Feng die Teekultur erst in der Schweiz kennen. Es brauchte schon die Verwandtschaft aus China, die ihr heimischen Tee mitbrachte, um auf den Geschmack des traditionellen Getränkes zu kommen. Feng besuchte daraufhin eine Teeschule in China, die sie vor zwei Jahren abschloss. Dort lernte sie viele verschiedene Teesorten kennen. Ein Teil davon können die Ustermer nun in ihrem Lokal kennenlernen.