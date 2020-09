Dank der neuen Backstube können die Bäcker länger schlafen

Ende September wird die Konditorei Janz ihren neuen Standort im Zentrum Wila eröffnen. Der Innenausbau ist fertig, die Maschinen sind bereit für die Produktion. Die drei Geschäftsführer Christian Deppeler Janz, Kathrin Janz und Simon Hasnedl freuen sich, bald Brot und Konfiserie-Spezialitäten am neuen Standort zuzubereiten.

«Wir wollten eine Bäckerei und Konditorei bauen, in der wir die Abläufe möglichst einfach halten können», sagt Christian Deppeler Janz. Besonders wichtig war für den Inhaber, dass am neuen Standort alles ebenerdig ist.

«Aber neu haben wir in Wetzikon einfach nur noch einen Verkaufsstandort.» Simon Hasnedl, Mitglied der Geschäftsführung der Bäckerei Janz

Bisher war das Mehllager in der Backstube an der Tösstalstrasse in Wila im oberen Stock. «Und wir verbrauchen jährlich 45 Tonnen Mehl, das alles zuerst hoch- und dann runtergeschleppt werden musste», so Deppeler-Janz. «Neu geht das mit einem Palettenrolli einiges einfacher.»

Länger schlafen

Insgesamt hofft er, dass am neuen Standort die Prozesse in der Produktion optimiert werden können. «Wer weiss, vielleicht können wir dann ja ein bisschen später anfangen und eine halbe Stunde länger schlafen», fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.

Neu werden beispielsweise alle Produkte in Wila hergestellt. Auch die berühmten Kofler-Glacés, die bisher in der Filiale in Wetzikon produziert wurden. Der zweite Standort bleibe trotzdem erhalten, betont Simon Hasnedl. «Aber neu haben wir in Wetzikon einfach nur noch einen Verkaufsstandort.»

Der Ofen und die Statik

Dass die neue Backstube und Produktionswerkstätte der Konditorei Janz nach den Wünschen der Geschäftsführer erstellt werden konnte, war die Aufgabe von Architektin Julia Furrer. Für sie war dies eine neue und spezielle Aufgabe.

«Es war wichtig, dass wir in der Planung die Wünsche der Konditorei berücksichtigen konnten», so Furrer. Deshalb war eine enge Zusammenarbeit nötig. Schliesslich sei sie als Architektin nicht die Expertin für die Ausstattung einer Backstube.