Der «Bär von Uster» ist nie zu alt für Rap

Es macht Eindruck, wenn einem der Rapper Ruff mit einer Körpergrösse von über 190 Zentimetern und seiner breiten Statur gegenüber steht. «Bei gewissen Leuten trage ich auch den Übernahmen Bär von Uster», sagt er und lacht. Ruff, der mit bürgerlichem Namen Raffaele de Pasquale heisst, hat sich dann auch von seiner hünenhaften Erscheinung zu seinem Künstlernamen inspirieren lassen. Ruff sei eine Verschmelzung seines Vornamens Raffaele und dem englischen Wort rough, das ihn und vor allem auch seine raue und kratzige Stimme beschreiben soll.

Freestyles auf dem Balkon

Durch seine Eltern schon früh mit Musik in Berührung gekommen, fand Ruff im Teenager-Alter durch einen Freund zum Rap. Er erinnert sich: «Wir sassen auf dem Balkon, rauchten den ersten Joint, hörten Dynamite Deluxe und versuchten uns an den ersten Freestyles.» Dort entwickelte er sofort eine Faszination für die Musik und den Lifestyle des Genres, die sich bis heute gehalten hat. Mittlerweile hat Ruff drei Alben und eine EP herausgebracht und ist eine feste Grösse in der Zürcher Rap-Szene. Müde ist er längst nicht und produziert fleissig neue Musik.

Dieses Jahr veröffentlichte Ruff drei Singles und mit «Roadtrip» sogar einen Sommertrack. Dieser steht thematisch ein wenig im Kontrast zu seinen früheren Veröffentlichungen und besonders zu seinem Debüt «Mir sind alli Eis» aus dem Jahre 2014, das ganz im Zeichen der Anti-Ausländer-Propaganda stand. «Damals herrschte eine stark ausländerfeindliche Stimmung in der Politik und diese war auch in den Medien sehr präsent. Das hat etwas in mir ausgelöst», sagt der Ustermer mit italienischen Wurzeln, der in einem Quartier mit vielen Migrantenfamilien aufwuchs. In dieser Zeit gründete Ruff auch sein Label «Alli Eis», das eine Art Bewegung gegen diese Haltung sein sollte.

Sich Zeit nehmen für die Musik

Obwohl Ruff die Thematik heute immer noch sehr beschäftigt, ist sie in seinen neuen Songs nicht mehr das zentrale Element. «Von den Politikern hört man immer dasselbe und irgendwann ist es genug. Ich versuche, das Negative aus meinem Leben zu streichen und positiv in die Zukunft zu blicken», sagt er. Inspiration für seine Lieder holt er sich nun an anderen Orten. Etwa bei jungen Rappern, die er unterstützt und die ihm Energie und neue Ideen liefern. Aber auch in italienischer Musik der 60er, 70er und 80er Jahre oder in ganz neuer Musik stösst er immer wieder auf Einflüsse für seine Songs. «Man kann fast überall etwas rauspicken.»

Auch wenn Ruff von der Musik nicht leben kann und mit seinem eigenen Malergeschäft viel zu tun hat, ist er sehr darauf bedacht, sich genügend Zeit für sein Hobby zu nehmen. «Die Musik ist das, was mich vorantreibt. Es ist das Benzin, das meinen Motor am Laufen hält», sagt der Rapper. Er glaubt deshalb auch nicht, dass er sich irgendwann zu alt für die Musikrichtung fühlt. «Klar, wenn man mit sich 70 Jahren noch wie ein Jugendlicher verhält, dann weiss ich nicht, ob die Leute das cool oder peinlich finden. Aber da macht man sich auch oft zu viele Gedanken darüber. Ich selbst werde nie zu alt sein für Rap.»