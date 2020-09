Baumer Dorffest findet erst 2022 statt

Am Wochenende vom 3. bis 5. September 2021 hätte in Bauma das grosse Dorffest 2021 stattfinden sollen. Dieses muss nun um ein Jahr verschoben werden, wie das Dorffest-OK in der «Baumerziitig» mitteilt.

Grund dafür ist die vorherrschende Situation bezüglich des Coronavirus. Die relativ spärlichen Rückmeldungen der Vereine seien als Indikator für die allgemeine Corona-bedingte Verunsicherung zu interpretieren, schreibt das Organisationskomitee. Nur die Hälfte der Vereine favorisiere die Austragung im 2021. Die restlichen seien für eine Verschiebung ins 2022.



Ein «Vernunftentscheid»



Diesem Votum hat sich auch das OK «Dorffest 2021» angeschlossen. Die Planungsunsicherheit sowohl für das OK wie auch für die teilnehmenden Vereine sei zu gross. Auch dürfe das finanzielle Risiko nicht ausser Acht gelassen werden.

Das Fest soll nun im September 2022 stattfinden. Die Verschiebung bezeichnen die Verantwortlichen als «Vernunftentscheid». (agy)