So reagiert die Region auf Regierungsratsentscheid

Damals argumentierte das Verwaltungsgericht, dass der geplante Innovationspark zu gross und zu komplex sei, um in den Anwendungsbereich eines kantonalen Gestaltungsplans zu fallen. Nötig dafür sei eine Umzonung. Und diese wiederum falle in die Zuständigkeit der Gemeinden.

Zurück auf Feld Eins

Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) sowie ihre Ratskollegen Carmen Walker Späh (FDP) und Thomas Neukom (Grüne) sprachen sich an einer Pressekonferenz weiterhin für den Innovationspark aus.

Der Regierungsrat bezeichnet den Park als «Schlüssel für die Wirtschaftsentwicklung des Standorts Zürich».

Um ein weiteres Debakel zu verhindern, will die Regierung parallel zum Weiterzug die Ausgangslage überprüfen. Eine Taskforce soll die Interessen aller Beteiligten, also Bund, Gemeinden, Private und öffentliche Institutionen, anhören und die Ergebnisse 2021 in einem «Synthesebericht» vorstellen. Dieser soll als Grundlage für die weiteren Planungsschritte dienen.

Verpönte Jets nicht ganz weg

Die schlechte Neuigkeit für die Standortgemeinden: Der Regierungsrat hält weiterhin an der Dreifach-Nutzung des Areals fest. Weiterhin soll auf dem Areal neben dem Innovationspark und der Militärbasis auch die Zivilfliegerei Platz haben. Das bedeutet, dass die verpönten Businessjets, gegen die sich die Gemeinden seit Jahren wehren, weiterhin vorhanden sind.

Business-Jets

Bund und Kanton wollen auf dem Flugplatz Dübendorf einen Business-Airport errichten. Die Standortgemeinden Wangen-Brüttisellen, Dübendorf und Volketswil haben sich im Herbst 2017 an der Urne für das Konzept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» ohne Sport- und Kleinfliegerei und mit eingeschränktem Flugbetrieb ausgesprochen.