Ein Maler zwischen Genie und Wahnsinn

Eine Blume mit einem Auge in der Mitte, Mona Lisa mit dem Gesicht von Mister Bean, ein Portrait vom «Joker» aus dem gleichnamigen Film: Die Bilder von Ariel Toledo, die er in seinem Atelier an der Russikerstrasse gleich beim Bahnhof Pfäffikon aufbewahrt, sind klar und farbenfroh. Die Motive scheinen willkürlich gewählt.