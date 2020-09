Das Grüninger Elektrizitätswerk will sich neu aufstellen

Viele Gemeinden haben es schon getan. Grüningen soll nun folgen. Weil sich die Marktverhältnisse und die Rahmenbedingungen in der Schweizer Elektrizitätswirtschaft in den letzten Jahren grundlegend geändert haben, will der Gemeinderat etwas bewegen. Das Elektrizitätswerk Grüningen (EWG) soll einer Rechtsformänderung unterzogen und in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft umgewandelt werden.