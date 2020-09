Rütis Stimmvolk will Gemeindefusion prüfen lassen

Die Rütner Gemeindeversammlung am Montagabend beginnt mit einem Blick zurück. «Viele von Ihnen denken vielleicht gern oder ungern an die letzte Gemeindeversammlung im Dezember zurück», sagt Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) in einer Vorbemerkung. Damals harrte das Rütner Stimmvolk bis weit nach Mitternacht aus, derart voll war die Traktandenliste und derart lange wurden einzelne umstrittene Vorlagen diskutiert.