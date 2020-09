Effretiker und Greifenseer Patienten stehen vor geschlossenen Türen

Geht ein Hausarzt in Pension, bekundet er oftmals Mühe, einen Nachfolger zu finden. Diesem Problem entgegenwirken wollte die Mein Arzt GmbH mit einem vermeintlich innovativen Geschäftsmodell. Das Unternehmen übernahm nach und nach Praxen pensionierter Hausärzte. Dann stellte die Firma Ärztinnen und Ärzte an und kümmerte sich um Administration und Medikamentenbeschaffung. Zu diesem Label gehören auch eine Praxis in Effretikon und eine in Greifensee.