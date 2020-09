Baumer sagen Ja zur Bürgschaft für Holz-Wärmeverbund

Schon seit Jahren gibt es in Bauma Bestrebungen, einen Holzwärmeverbund zu realisieren. Bald könnte es damit tatsächlich klappen. Konkret sollen das Schulhaus Altlandenberg, das neue Hallenbad sowie die entstehende Überbauung Grosswis an den Verbund angehängt werden. Dessen Heizzentrale ist in der Nähe des Kindergartens Altlandenberg vorgesehen.