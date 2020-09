Frostiges Beachfeeling zum Sommerende

Die ersten Blätter verfärben sich bereits, ohne Jacke geht am Morgen kaum mehr jemand aus dem Haus: Der Herbst schleicht sich langsam aber sicher an. Nicht nur in den Sommerferienwochen sondern erst recht bei sinkenden Temperaturen sehnt sich so mancher nach Beachfeeling. Mit einer tropischen «Nicecream-Bowl» lässt sich sowohl der eigene Strand basteln als auch ein Glacé-Vergnügen an den letzten heissen Tagen geniessen.