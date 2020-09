Ustermerin mit bestem Abschluss am Technikum

Mit ihrer Abschlussnote von 5,83 hat die Ustermer Informatik-Absolventin Jennifer Miki Schürch den besten Notenschnitt des Abschlussjahrgangs 2020 an der ZHAW School of Engineering erzielt. Wie die Hochschule in einer Mitteilung schreibt, hat damit zum ersten Mal in der fast 150-jährigen Geschichte des Winterthurer Technikums eine Frau den besten Abschluss des Jahres erreicht.