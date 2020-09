«Unsere Gedanken sind bei den Kindern und Familien»

Am Samstagabend kletterten drei Jugendliche auf ein Sonnensegel beim Schulhaus Krämeracker in Uster. Aus bislang noch unbekannten Gründen riss das aus einer Blache gefertigte Segel. Die drei Buben stürzten rund drei Meter in die Tiefe. Ein Neunjähriger zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in der Nacht auf Sonntag verstarb. Die zwei anderen Kinder befinden sich noch in Spitalpflege. Ein Elfjähriger ist noch in kritischem Zustand, wie die Kantonspolizei mitteilt.