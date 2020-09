Lösung nach langem Hin und Her

Es ist nicht selbstverständlich, dass «Uster on Ice» wieder stattfinden kann: Der Anlass hing letztes Jahr noch am seidenen Faden. Doch nun ist klar, dass es 2021 unter dem Motto «Winterwonderland» wieder ein Eisfeld in Uster geben wird. Die Stadt unterstützt das neue Projekt mit 30‘000 Franken. Denselben Betrag hatten auch die vorherigen Organisatoren, der Verein «Uster Events», jeweils bekommen.