Die Pandemie in der Region

Nach Lockdown, Maskenpflicht, Absage von Grossveranstaltungen und Social Distancing sollte das Coronavirus eigentlich eingedämmt sein – so zumindest hofften es alle. Die steigenden Fallzahlen im Kanton Zürich der vergangenen Tage zeigen aber deutlich: Das ist nicht der Fall. Letztmals waren die Fallzahlen Anfang April so hoch, also während des vom Bundesrat verordneten Lockdowns. Das Coronavirus ist über den Sommer nicht einfach verschwunden – es breitet sich wieder aus in der Bevölkerung.