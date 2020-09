Die Begrenzungsinitiative spaltet Politik und Wirtschaft

Seit je her melden sich kritische Stimmen zu Wort, die den Nutzen der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union anzweifeln. Die Personenfreizügigkeit löst dabei besonders starke Reaktionen aus. Seit deren Einführung im Juni 2002 dürfen Schweizer Bürger unter bestimmten Bedingungen in der EU leben, arbeiten und studieren. Umgekehrt gilt das Gleiche für EU-Bürger. Dagegen richtet sich die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung», über die die Stimmbürger am 27. September abstimmen.