465 neue Coronavirus-Ansteckungen

Wie das Bundesamt für Gesundheit heute mitteilt, sind am Samstag in der Schweiz 465 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Bei 11'562 Tests entspricht das einer Positivitätsrate von rund 4 Prozent. Es gab drei Todesfälle und 12 Personen mussten hospitalisiert werden. Gestern wurden noch 528 Fälle vermeldet.

Somit gab es seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 46'704 laborbestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich auf 1743. Nach Angaben des BAG befanden sich am Samstag 1917 Personen in Isolation und 5473 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 5334 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.