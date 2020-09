Neuer Farbanstrich für Volketswiler Schulhaus

Es ist ein Blickfang mitten in Volketswil: Ob man die Farbe nun mag oder nicht, aber mit seiner ockergelben Fassade sticht das Schulhaus Zentral wohl so manchem Passanten und Autofahrer ins Auge. Dem wird aber bald nicht mehr so sein. Wie die Volketswiler Schulpflege mitteilt, bekommt das Schulhaus im Zuge der aktuell laufenden Sanierungsarbeiten auch einen neuen Fassadenanstrich.