Juni flop, Juli top: Durchzogener Badi-Sommer in der Region

Corona, Corona und noch einmal Corona. Egal, in welcher Branche oder Berufsgruppe – Anpassungen an den Virusverlauf sind dieses Jahr nötig. So auch in den Frei- und Seebädern der Region. Die meisten Badis im Zürcher Oberland konnten ihre Tore aufgrund des Lockdowns und der Erarbeitung von Schutzkonzepten erst später als geplant eröffnen. Doch wie lief die Corona-Saison danach, ist eine Verlängerung vorgesehen? Ein Überblick.



Schwimmbad Meierwiesen, Wetzikon